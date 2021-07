Sganga | “Siamo liberi se ci vacciniamo e sconfiggiamo virus”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo la manifestazione contro il green pass la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle Valentinaha espresso “la massima preoccupazione per un concetto di libertà che sconfina nel lesionismo proprio e della collettività”. “Credo che mai come oggi sia urgente affrontare questo problema su un piano prima di tutto pedagogico e culturale e, solo in ultima istanza, vertere su quello del diritto.tutti parte di una collettività, ci si salva insieme e si affonda insieme.se cie se insiemefinalmente questo, non il ...

, gli iscritti al M5s hanno deciso. Come si sente in questo momento? Voglio ringraziarli, ...felici di avere con noi i Verdi, una forza ecologista che ha scelto il Movimento: sono stati i ...A Torino nonriusciti a concretizzare con il Pd, ma ci sono altre forze politiche in quella ... Così in conferenza stampa la candidata sindaca di Torino del M5s, Valentina, all'indomani ...339 le preferenze andate a Valentina Sganga, 286 quelle per Andrea Russi: gli aventi diritto a votare erano poco più di 1.500 ...Perché ponevano la battaglia contro l’alta velocità come la battaglia principe, anche mentre Appendino sottolineava come non fosse «competenza della Città». «Non la definisco del tutto una fase nuova ...