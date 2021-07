Serie B, domani il calendario: ecco i criteri da rispettare (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Ancora qualche ora e il Benevento conoscerà la strada da affrontare nel prossimo campionato di Serie B. domani alle ore 19 a Ferrara sarà svelato il calendario del prossimo torneo cadetto, un procedimento che terrà conto di alcuni criteri da rispettare. Cinque, per la precisione, le condizioni che non si presenteranno in alcun caso: negli ultimi quattro turni le gare casalinghe di ciascuna squadra devono essere perfettamente alternate alle trasferte; ogni squadra non potrà affrontare più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone; in caso di doppi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Ancora qualche ora e il Benevento conoscerà la strada da affrontare nel prossimo campionato diB.alle ore 19 a Ferrara sarà svelato ildel prossimo torneo cadetto, un procedimento che terrà conto di alcunida. Cinque, per la precisione, le condizioni che non si presenteranno in alcun caso: negli ultimi quattro turni le gare casalinghe di ciascuna squadra devono essere perfettamente alternate alle trasferte; ogni squadra non potrà affrontare più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone; in caso di doppi ...

