Serie B 2021/2022, domani la presentazione del calendario a Ferrara (Di venerdì 23 luglio 2021) domani sera, ore 19, si terrà a Piazza Trento e Trieste di Ferrara la cerimonia di presentazione del calendario della Serie B 2021/2022, organizzata dalla Spal e dalla Lega Serie B. L’evento verrà trasmesso sui canali dei licenziatari ufficiali del campionato, Dazn, Helbiz Live e Sky Sport 24. Si partirà sabato 21 agosto, con Opening Day venerdì 20, mentre l’ultima giornata si giocherà venerdì 6 maggio 2022. Partite in programma anche a Pasquetta, lunedì 18 aprile, e il 25 aprile, mentre per il periodo natalizio si scenderà in campo il 26 ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021)sera, ore 19, si terrà a Piazza Trento e Trieste dila cerimonia dideldella, organizzata dalla Spal e dalla LegaB. L’evento verrà trasmesso sui canali dei licenziatari ufficiali del campionato, Dazn, Helbiz Live e Sky Sport 24. Si partirà sabato 21 agosto, con Opening Day venerdì 20, mentre l’ultima giornata si giocherà venerdì 6 maggio. Partite in programma anche a Pasquetta, lunedì 18 aprile, e il 25 aprile, mentre per il periodo natalizio si scenderà in campo il 26 ...

