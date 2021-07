Serie A: stadi aperti al 50% dalla prossima stagione, servirà il green pass (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo oltre un anno e mezzo i tifosi potranno tornare allo stadio La Serie A ripartirà con il pubblico negli stadi, a riportalo e QS nella sua … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo oltre un anno e mezzo i tifosi potranno tornare alloo LaA ripartirà con il pubblico negli, a riportalo e QS nella sua … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

GoalItalia : Stadi riaperti al 75% col green pass ?? Il piano del Governo per il ritorno dei tifosi ??? - milansette : Stadi al 50% col green pass. Gazzetta: 'Ma la Serie A non festeggia' #acmilan #rossoneri - FiorentinaUno : UFFICIALE, La Serie A riapre gli stadi: Green Pass obbligatorio e capienza al 50% - - CanaleSassuolo : Serie A: stadi aperti al 50% e accesso solo con il Green Pass - GoldelNapoli : Il decreto è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale -