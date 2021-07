Sergio Mattarella, un giorno speciale per il Presidente: cosa festeggia (Di venerdì 23 luglio 2021) Un giorno speciale per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quale ricorrenza festeggia? Scopriamo i dettagli. Il giorno tanto atteso per il Capo dello Stato è arrivato: una ricorrenza speciale… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 23 luglio 2021) Unper ildella Repubblica. Quale ricorrenza? Scopriamo i dettagli. Iltanto atteso per il Capo dello Stato è arrivato: una ricorrenza… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

chetempochefa : Auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi compie 80 anni ???? - Coninews : Tanti auguri per il suo 80° compleanno al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella! ???? #23luglio #HappyBday… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie oggi 80 anni e resta il più amato dagli italiani. E da Toky… - xstuckwitharry : RT @mocciosvs: Oggi è il compleanno di Sergio #Mattarella per gli amici sergione nazionale. -Thread dei i momenti più alti della sua pres… - pesec72752 : RT @mocciosvs: Oggi è il compleanno di Sergio #Mattarella per gli amici sergione nazionale. -Thread dei i momenti più alti della sua pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Mattarella Compleanno Mattarella: Garlatti (Agia), 'un fondamentale punto di riferimento per l'Italia' "Auguri, per i suoi 80 anni, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, oltre a essere figura di grande equilibrio e di profonda umanità, rappresenta un fondamentale punto di riferimento per l'Italia, soprattutto in un momento di particolare ...

Sergio Mattarella compie 80 anni. Auguri al presidente più amato (sul web e fuori) che ha unito le generazioni E oggi che di anni ne compie 80, non si celebra solo il suo compleanno, ma si cristallizza la capacità del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di esser ponte tra generazioni, nonché ultimo ...

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie 80 anni TGCOM Sergio Mattarella compie 80 anni: gli auguri al Presidente della Repubblica più amato Nato a Palermo il 23 luglio 1941, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie oggi 80 anni. Politico, giurista, nonché fratello di Piersanti, presidente della Regione ...

Buon compleanno Presidente! Festa in famiglia Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie oggi 80 anni, un anniversario a pochi giorni dall’inizio del semestre bianco. Sarà un compleanno in famiglia con i tre figli e ...

