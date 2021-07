Serena e Blair, addio? Lo stile delle nuove Upper East Siders ispirato alla Gen Z (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono passati oltre 8 anni dalla fine di Gossip Girl. La serie tv è tornata a far parlare di sé l’8 luglio 2021, con la messa in onda su HBO Max della prima stagione del reebot: non un sequel, non un prequel, piuttosto un altro inizio, che riprende figure e vicende dei precedenti episodi. Lo stile dei personaggi dell’élite di Manhattan, iper glamour, è lo stesso, ma a prova di Serena van der Woodsen della Gen Z. Il costumista è sempre Eric Daman, anche se ha messo a freno la sua passione per i copricapi. E oggi a far parlare di sé, piuttosto che gli intrighi amorosi e sociali dei protagonisti, sono proprio gli outfit sfoggiati sul set nel ... Leggi su iodonna (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono passati oltre 8 anni dfine di Gossip Girl. La serie tv è tornata a far parlare di sé l’8 luglio 2021, con la messa in onda su HBO Max della prima stagione del reebot: non un sequel, non un prequel, piuttosto un altro inizio, che riprende figure e vicende dei precedenti episodi. Lodei personaggi dell’élite di Manhattan, iper glamour, è lo stesso, ma a prova divan der Woodsen della Gen Z. Il costumista è sempre Eric Daman, anche se ha messo a freno la sua passione per i copricapi. E oggi a far parlare di sé, piuttosto che gli intrighi amorosi e sociali dei protagonisti, sono proprio gli outfit sfoggiati sul set nel ...

