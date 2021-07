Serena Autieri usa il phonak? Ecco la foto (e i nomi noti di chi si fa suggerire) (Di venerdì 23 luglio 2021) Con “Non è la Rai” e Ambra Angiolini nacque di fatto la conduzione a distanza, la presentatrice in onda ma telecomandata da dietro le quinte. Con suggeritore in cuffia, auricolari nascosti dai capelli. Erano i tempi di Gianni Boncampagni, papà televisivo di una giovanissima Ambra: “Tutti credevano che io suggerissi le battute, invece le dicevo delle cose tremende, irriferibili e lei doveva far finta di nulla”, dichiarò molti anni dopo. La Angiolini teleguidata fece notizia e l’associazione tende quasi sempre a sminuire il ruolo di chi va in onda affidandosi al sostegno esterno, spesso di autori molto svegli. Una lista lunghissima che in alcuni casi è passata dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Con “Non è la Rai” e Ambra Angiolini nacque di fatto la conduzione a distanza, la presentatrice in onda ma telecomandata da dietro le quinte. Con suggeritore in cuffia, auricolari nascosti dai capelli. Erano i tempi di Gianni Boncampagni, papà televisivo di una giovanissima Ambra: “Tutti credevano che io suggerissi le battute, invece le dicevo delle cose tremende, irriferibili e lei doveva far finta di nulla”, dichiarò molti anni dopo. La Angiolini teleguidata fecezia e l’associazione tende quasi sempre a sminuire il ruolo di chi va in onda affidandosi al sostegno esterno, spesso di autori molto svegli. Una lista lunghissima che in alcuni casi è passata dai ...

ZicaEliana : '??Aggiungi un posto a tavola che c'è un AMICO in più?? Noi abbiamo aggiunto'un posto a tavola',ma siete andati via!… - FlowerM91459788 : @fam_cristiana @SanPaoloEditore E' #NOTO che MASSIMO #Settimi , di professione #ASSASSINO , assuma DA DUVERSO TEM… - MMastrantuono : Serena autieri come la sua omonima Rossi, ottima attrice, brava cantante ma pessima conduttrice. La conduzione è una cosa seria. #dedicato - bradeepo : Non ho ancora capito se Serena Autieri mi sta simpatica o antipatica. - _DAGOSPIA_ : MA QUESTO E' DEDICATO' A ME - SERENA AUTIERI SU RAI UNO MANDA IN SCENA UNA SPECIE DI 'EGO MATTINA'… -