Serafica “Olimpiade esperienza unica | spero in podio Fioravanti”

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "Può succedere di tutto e io spero di venire a festeggiare a Casa Italia". Luciano Serafica raggiungerà Tokyo con sensazioni contrastanti: da una parte "una tristezza infinita" per la situazione di un Giappone preoccupato per l'andamento della pandemia, dall'altra la gioia e l'orgoglio per la prima Olimpiade della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, con il surf al debutto nel programma a cinque cerchi. "L'Olimpiade è un'esperienza unica, il sogno di ogni federazione, di ogni manager sportivo e soprattutto di ogni atleta – osserva

Surf, la sfida di Fioravanti aspettando l’onda migliore… Domenica 25 luglio il surf fa il suo debutto ai Giochi Olimpici di Tokyo: venti ragazzi e venti ragazze da tutti il mondo impegnati su onde naturali. Ci sarà anche l'Italia con il suo atleta di spicco ...

"L'Olimpiade è un'esperienza unica, il sogno di ogni federazione, di ogni manager sportivo e soprattutto di ogni atleta - osserva Serafica all'Italpress - È il coronamento di una carriera.Domenica 25 luglio il surf fa il suo debutto ai Giochi Olimpici di Tokyo: venti ragazzi e venti ragazze da tutti il mondo impegnati su onde naturali. Ci sarà anche l'Italia con il suo atleta di spicco ...