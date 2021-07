Scuola, ritorno in classe tra obbligo di vaccinazione e possibile DAD: le ultime news (Di venerdì 23 luglio 2021) Si torna a parlare di vaccini e Scuola e dell’importanza che studenti e personale scolastico siano sottoposti a vaccinazione per un ritorno in classe in tutta sicurezza. Il Commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, torna su questo dibattuto tema con una nuova lettera indirizzata a tutte le regioni nella quale si sottolinea ancora una volta il bisogno di capire chi potrà eseguire il vaccino entro la fine di agosto e chi, per scelta o per obbligo, non sarà ancora essere vaccinato entro quella data. L’obiettivo, stando alle dichiarazioni di Figliuolo, è quello di garantire un ritorno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 luglio 2021) Si torna a parlare di vaccini ee dell’importanza che studenti e personale scolastico siano sottoposti aper uninin tutta sicurezza. Il Commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, torna su questo dibattuto tema con una nuova lettera indirizzata a tutte le regioni nella quale si sottolinea ancora una volta il bisogno di capire chi potrà eseguire il vaccino entro la fine di agosto e chi, per scelta o per, non sarà ancora essere vaccinato entro quella data. L’obiettivo, stando alle dichiarazioni di Figliuolo, è quello di garantire un...

Advertising

mariapiasel : @Pontifex_it Caro Papa Francesco, sono una mamma il cui figlio, con tutti i requisiti, vorrebbe tanto e con devozio… - dbendicenti : RT @brandobenifei: La soluzione italiana sul #GreenPass è pragmatica e graduale e serve a evitare nuove chiusure. Vedremo in base al progre… - GazzettaDellaSc : Green pass a scuola, il Governo ci pensa. Sei d’accordo in vista del ritorno in classe? [VOTA IL SONDAGGIO]… - AristarcoScann1 : RT @brandobenifei: La soluzione italiana sul #GreenPass è pragmatica e graduale e serve a evitare nuove chiusure. Vedremo in base al progre… - eurodeputatipd : RT @brandobenifei: La soluzione italiana sul #GreenPass è pragmatica e graduale e serve a evitare nuove chiusure. Vedremo in base al progre… -