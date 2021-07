Scuola, Messa: “Prioritario il ritorno in presenza” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Non mi piacciono gli obblighi ma credo sia veramente una responsabilità di tutti fare in modo che bambini e ragazzi possano tornare a Scuola in presenza”. Lo ha detto, a margine di un convegno a Palermo sul Pnrr, la ministra dell’Università Maria Cristina Messa, a proposito del dibattito sull’obbligo vaccinale a Scuola. mgg/sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 luglio 2021) “Non mi piacciono gli obblighi ma credo sia veramente una responsabilità di tutti fare in modo che bambini e ragazzi possano tornare ain”. Lo ha detto, a margine di un convegno a Palermo sul Pnrr, la ministra dell’Università Maria Cristina, a proposito del dibattito sull’obbligo vaccinale a. mgg/sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Scuola, Messa: 'Prioritario il ritorno in presenza' - - CorriereCitta : Scuola, Messa: “Prioritario il ritorno in presenza” - IouiseIeblanc : @angs_illi Ma sei triste per motivi seri io mica sono capace di consolare le persone Ora ti racconto un episodio d… - akidfromJotunh : @im_giuliaa 'Il programma è questo' Non c'è stato un minuto di stacco A scuola mia hanno anche messo il quadrimest… - __eedwards : @tanc_redi posso chiederti che scuola fai? io ti dico solo che ho fatto l'orale l'11 luglio ed è durato solo 30 min… -