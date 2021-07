Scuola, Bianchi: 'Lavoriamo compatti per evitare la Dad' (Di venerdì 23 luglio 2021) Il governo 'sta lavorando per riaprire a settembre in presenza'. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, confermando che l'obiettivo dell'esecutivo Draghi è scongiurare la Dad da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 luglio 2021) Il governo 'sta lavorando per riaprire a settembre in presenza'. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio, confermando che l'obiettivo dell'esecutivo Draghi è scongiurare la Dad da ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Bianchi Scuola, Bianchi: 'Lavoriamo compatti per evitare la Dad' Il governo 'sta lavorando per riaprire a settembre in presenza'. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, confermando che l'obiettivo dell'esecutivo Draghi è scongiurare la Dad da settembre. Sia il suo ministero che quelli dei Trasporti e degli Affari regionali, ha aggiunto, perseguono l'...

La scuola elementare di Martorano si rinnova sotto gli occhi del ministro Patrizio Bianchi Bianchi ha poi garantito l'impegno economico nei confronti delle scuole: 'Ci saranno tantissimi ... 5 miliardi per le scuole e la loro messa in sicurezza, per gli asili, per tutta la scuola digitale, ...

