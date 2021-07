Scuola: Azzolina, ‘dibattito surreale, si punta a vaccini perché non è stato fatto niente’ (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “Il dibattito sulla Scuola è surreale. Si concentra solo sui vaccini perché in vista di settembre non è stato fatto quasi niente. E siamo a fine luglio”. Così tuona su Facebook l’ex ministra dell’Istruzione, la 5S Lucia Azzolina. Che, a sostegno della sua accusa, posta un elenco che “non è inventato dalla Azzolina – premette – È ricavato dalla comunicazione ufficiale inviata ieri a tutte le scuole. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “Il dibattito sulla. Si concentra solo suiin vista di settembre non èquasi niente. E siamo a fine luglio”. Così tuona su Facebook l’ex ministra dell’Istruzione, la 5S Lucia. Che, a sostegno della sua accusa, posta un elenco che “non è inventato dalla– premette – È ricavato dalla comunicazione ufficiale inviata ieri a tutte le scuole. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

