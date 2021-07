Advertising

MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ??'Ho ancora la speranza che #Saman sia viva'. Lo ha detto fuori dal tribunale di Reggio Emilia a pochi minuti dall'inizio dell… - 34_liss : RT @rtl1025: ??'Ho ancora la speranza che #Saman sia viva'. Lo ha detto fuori dal tribunale di Reggio Emilia a pochi minuti dall'inizio dell… - rtl1025 : ??'Ho ancora la speranza che #Saman sia viva'. Lo ha detto fuori dal tribunale di Reggio Emilia a pochi minuti dall'… - MediasetTgcom24 : Scomparsa di Saman, il fidanzato: 'Spero che sia ancora viva' #samanabbas - KavhOctavia : RT @GiorgiaMeloni: Bravo Cruciani che smaschera la solita ipocrisia dei vari benpensanti. Sulla terribile scomparsa di #Saman non abbiamo v… -

Ultime Notizie dalla rete : Scomparsa Saman

Il 21enne pachistano fidanzato della 18enne connazionaleAbbasda oltre due mesi e che si presume essere stata ammazzata dalla famiglia a Novellara.commenta Il fidanzato diAbbas, la 18enne pakistanada oltre due mesi e che si presume essere stata ammazzata dalla famiglia a Novellara, nella Bassa Reggiana, ha affermato di credere ancora in una soluzione ...«Ho ancora la speranza che Saman sia viva. Sono un po' agitato, ma sono pronto a raccontare tutto quello che so». Lo ha detto fuori dal tribunale di Reggio Emilia a pochi ...Il ragazzo di 21 anni oggi in tribunale per raccontare la sua versione. L'avvocato: "Il Pakistan protegga la sua famiglia" ...