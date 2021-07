Scherma | tabellone sciabola maschile Tokyo 2020 Gli azzurri evitano la testa di serie n 1 e Szilagyi

(Di venerdì 23 luglio 2021) Non solo la spada femminile. Sabato sarà il gran giorno anche delladialle Olimpiadi di. I tre italiani in gara sono tutti inseriti nella parte bassa del, dunque non potranno incrociare prima della finale né ladin.1, ovvero il campione del mondo sudcoreano Sanguk Oh, né la n.4, l’ungherese Aron, bi-campione olimpico che insegue un leggendario tris consecutivo dopo Londra 2012 e Rio 2016. Luca Curatoli, tds n.3, esordirà direttamente ai sedicesimi, dove attenderà uno tra ...

Advertising

usatoscherma : RT @zazoomblog: Tokyo 2020 scherma: ecco il tabellone della spada femminile - #Tokyo #scherma: #tabellone #della - zazoomblog : Tokyo 2020 scherma: il tabellone del torneo di sciabola maschile - #Tokyo #scherma: #tabellone #torneo - sportface2016 : #Tokyo2020, scherma: il tabellone del torneo di sciabola maschile - zazoomblog : Tokyo 2020 scherma: ecco il tabellone della spada femminile - #Tokyo #scherma: #tabellone #della… - infoitsport : Olimpiadi scherma, tabellone spada femminile Tokyo 2020: Rossella Fiamingo trova l'ex-azzurra Mollhausen -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma tabellone

OA Sport

L'augurio è che possa materializzarsi un quarto di finale tutto italiano . Fiamingo potrebbe infatti incrociare Mara Navarria nel terzultimo atto del torneo. Quest'ultima esordirà ai sedicesimi contro ...Ecco ilcompleto e gli abbinamenti degli azzurri. ILCOMPLETO GLI ACCOPPIAMENTI DEGLI AZZURRI TABLE OF 32 Curatoli (ITA) vs Mamutov (UZB)/Teodosiu (ROM) Berrè (ITA) vs Ferjani (...Non solo la spada femminile. Sabato sarà il gran giorno anche della sciabola maschile di scherma alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I tre italiani in gara sono tutti inseriti nella parte bassa del tabellon ...Il tabellone del torneo della sciabola maschile valevole per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Sono tre gli atleti azzurri presenti nel main-draw e direttamente qualificati ai trentaduesimi di finale: ...