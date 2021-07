Scagionato il camionista che si scontrò con Zanardi. L’ira della famiglia: “Decisione amara e incomprensibile” (Di venerdì 23 luglio 2021) Nessun responsabilità colposa può essere attribuita all’autista che il 19 giugno 2020 era alla guida del camion con cui si scontrò l’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico Alex Zanardi mentre con la sua handbike percorreva la strada provinciale 146 tra San Quirico d’Orcia e Pienza, in provincia di Siena, in occasione della staffetta di solidarietà ‘Obiettivo Tricolore’ promossa da atleti disabili Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siena, Ilaria Cornetti, ha accolto la richiesta di archiviazione con cui il 26 aprile scorso il procuratore capo di Siena, Salvatore Vitello, e il sostituto procuratore Serena ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 luglio 2021) Nessun responsabilità colposa può essere attribuita all’autista che il 19 giugno 2020 era alla guida del camion con cui sil’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico Alexmentre con la sua handbike percorreva la strada provinciale 146 tra San Quirico d’Orcia e Pienza, in provincia di Siena, in occasionestaffetta di solidarietà ‘Obiettivo Tricolore’ promossa da atleti disabili Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siena, Ilaria Cornetti, ha accolto la richiesta di archiviazione con cui il 26 aprile scorso il procuratore capo di Siena, Salvatore Vitello, e il sostituto procuratore Serena ...

