SBK Assen | Rea | ' Feeling con le gomme ancora da migliorare'

(Di venerdì 23 luglio 2021) La prima giornata di prove libere adsi è chiusa nel segno di Jonathan Rea. Il pilota nordirlandese è andato a firmare il best lap di giornata durante le FP2 portando a casa il giro veloce in 1:...

, Bautista: 'Non penso al futuro, sono concentrato sul presente'Ci sono tanti giri e bisogna conservare le gomme perché questo asfalto le mangia .', Bautista: 'Non penso al futuro, sono concentrato sul presente'SBK: “Oggi sono stato competitivo, il problema è che la Ducati è la stessa di Donington, non ho fatto alcun cambiamento, ma in quel weekend ho faticato” ...Il pilota Kawasaki ha chiuso in testa la prima giornata di prove libere: “Mi sono sentito bene sulla moto" e sui colleghi dice: "Sono stupito da chi ha rifiutato la MotoGP" ...