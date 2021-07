Sbagliano l' operazione per mettere l' apparecchio per i denti | tre denunciati per lesioni permanenti

(Di venerdì 23 luglio 2021) Truffa e grandi dolori per una donna reggiana, la quale necessitava di uncorrettivo ai, ed è invece incappata in una turlupinatura che le è costata non solo 12mila euro, ma anche un'...

Advertising

globalistIT : Incredibile quello che hanno fatto #operazione #dentista #Truffa - vikonbass : @AlfredoPedulla Qua a Cagliari hanno appena detto al tg locale molto vicino alle vicende del Cagliari che nell’oper… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbagliano operazione

Sky Tg24

Truffa e grandi dolori per una donna reggiana, la quale necessitava di un apparecchio correttivo ai denti, ed è invece incappata in una turlupinatura che le è costata non solo 12mila euro, ma anche un'...Si, perché se c è una cosa chiara nell, è che Ez vuol solo crescere con poche mirate operazioni nel proprio settore. Ermenegildo Zegna (Ez), holding della moda maschile dalla ...Vittima una 45enne che ha riportato un'artrosi alla bocca per l' estrazione di 5 molari sani che non andavano rimossi ...Quando gli esperti dei media hanno iniziato a commentare i disordini cubani, Evo Morales – il primo presidente dei nativi americani nella storia dell’America Latina – ha fatto una serie di dichiarazio ...