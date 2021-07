Sasso: ipotesi green pass per scuole inopportuna. Insegnanti vaccinati potrebbero essere oggi il 90% (Di venerdì 23 luglio 2021) "Gli ultimi dati ufficiali ci dicono che l'85% degli Insegnanti ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 78% ha completato il ciclo di immunizzazione. Considerando che molti sono rimasti fuori dal conteggio ufficiale perché non hanno usufruito della corsia preferenziale inizialmente prevista, vaccinandosi semplicemente seguendo la tempistica per fascia d'età, la soglia dei vaccinati già oggi potrebbe attestarsi intorno al 90%. Un dato che di fatto rende ancora più evidente l'inopportunità dell'obbligo vaccinale per gli Insegnanti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) "Gli ultimi dati ufficiali ci dicono che l'85% degliha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 78% ha completato il ciclo di immunizzazione. Considerando che molti sono rimasti fuori dal conteggio ufficiale perché non hanno usufruito della corsia preferenziale inizialmente prevista, vaccinandosi semplicemente seguendo la tempistica per fascia d'età, la soglia deigiàpotrebbe attestarsi intorno al 90%. Un dato che di fatto rende ancora più evidente l'inopportunità dell'obbligo vaccinale per gli". L'articolo .

Advertising

ProfgioGa : RT @orizzontescuola: Sasso: ipotesi green pass per scuole inopportuna. Insegnanti vaccinati potrebbero essere oggi il 90% - orizzontescuola : Sasso: ipotesi green pass per scuole inopportuna. Insegnanti vaccinati potrebbero essere oggi il 90% - adrianobiondi : Il sottosegretario all'Istruzione Sasso dice che l'ipotesi #greepass per gli insegnanti 'non è percorribile' e che… - DiventandoJeeg : Non vi ho detto del mistero di questo meteorite. ??Non ha nessun Cratere !!!?? L'ipotesi è che abbia rimbalzato sull'… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: Rossano #Sasso: “È assolutamente inutile ed inopportuno pensare all’obbligo vaccinale per i lavoratori della scuola, mentr… -