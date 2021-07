Advertising

FilippoCarmigna : Sarah Ferguson: 'Lady Diana etichettata come santa e io come peccatrice, invece...' - PasqualeMarro : #SarahFerguson su #LadyDiana, rivelazioni pesanti: “La verità è che…” - Accadde_Oggi : 1986 – A Londra, il principe Andrea, duca di York sposa Sarah Ferguson nell'Abbazia di Westminster #AccaddeOggi - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #23luglio 1986 il principe #AndreaWindsor, Duca di York e figlio della regina d'Inghilterra Elisabetta II, sposa Sar… - mariobianchi18 : Il #23luglio 1986 il principe #AndreaWindsor, Duca di York e figlio della regina d'Inghilterra Elisabetta II, sposa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Ferguson

'Per la stampa c'era la bellissima Diana e poi c'era la grassa e sgraziata Fergie' raccontain un'intervista al magazine People, ricordando gli anni Ottanta e Novanta e la sua amicizia con Lady D. 'Ci avevano etichettate come la santa e la peccatrice', ricorda, ma la verità ...Ne è passata di acqua sotto ai ponti da quandoe Lady Diana camminavano per i corridoi di Buckingham Palace. Amiche, confidenti, alleate, ogni tanto rivali. Un rapporto unico, profondo, di lealtà e, forse, anche venato da un ..."Per la stampa c'era la bellissima Diana e poi c'era la grassa e sgraziata Fergie" racconta Sarah Ferguson in un'intervista al magazine People, ricordando gli anni Ottanta e Novanta e la sua amicizia ...GROSSETO - Venerdì 23 luglio, santa Brigida di Svezia patrona d'Europa, Giornata mondiale della sindrome di Sjogren, il sole sorge alle 5.56 e tramonta ...