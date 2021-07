Saponara: “Ho buone possibilità di rimanere alla Fiorentina. Italiano sa come farmi rendere al meglio” (Di venerdì 23 luglio 2021) Riccardo Saponara, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito allo Spezia, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Moena e sul suo futuro ha dichiarato: “Italiano sa come farmi rendere al meglio io sono qui per dare una mano a lui, mi metto a disposizione sua e della Fiorentina. Sarei contento di poter restare qui, se fossi ritenuto idoneo. Penso di poter dare una mano quest’anno: credo che ci siano buone possibilità di rimanere ma vedremo che cosa darà il mercato. Non ho mai negato ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Riccardo, rientratodopo il prestito allo Spezia, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Moena e sul suo futuro ha dichiarato: “saalio sono qui per dare una mano a lui, mi metto a disposizione sua e della. Sarei contento di poter restare qui, se fossi ritenuto idoneo. Penso di poter dare una mano quest’anno: credo che ci sianodima vedremo che cosa darà il mercato. Non ho mai negato ...

