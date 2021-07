Sant’Agata dei Goti | da stasera a domenica niente acqua di notte

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che a causa di una evidente riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico e da un eccessivo assorbimento in distribuzione legato agli arrivi delle utenze del fine settimana, da questa sera e fino a25 luglio sera si eseguirà la chiusura notturna del servizio idrico dalle ore 24:00 alle ore 05:00 del mattino successivo in tutto il Comune dide’. La sospensione dell’erogazione consentirà di recuperare il volume di compenso necessario a garantire una regolare distribuzione nelle ore diurne. Ricordiamo, che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il ...