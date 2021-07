Sangiovanni risponde alle lamentele di alcuni fan (FOTO) (Di venerdì 23 luglio 2021) Le lamentele dei fan di Sangiovanni Dopo essersi piazzato al secondo posto ad Amici, Sangiovanni continua a lavorare ai suoi progetti musicali. Nelle ultime settimane, infatti, lo stiamo vedendo ospite al programma TV Battiti Live, ma non solo. Infatti, nella giornata di oggi, venerdì 23 luglio verrà rilasciato su YouTube il video ufficiale del brano L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 23 luglio 2021) Ledei fan diDopo essersi piazzato al secondo posto ad Amici,continua a lavorare ai suoi progetti musicali. Nelle ultime settimane, infatti, lo stiamo vedendo ospite al programma TV Battiti Live, ma non solo. Infatti, nella giornata di oggi, venerdì 23 luglio verrà rilasciato su YouTube il video ufficiale del brano L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Sangiovanni, alcuni fan si lamentano del suo comportamento: lui risponde a tono (FOTO) - alessia_termini : @v1911_ @Alessan01103139 Io spero che sangiovanni lo risponde cosi mette a tacere questa rivalità che non ci è mai stata - oliviasdani : secondo me sono fake,sia luca che sangiovanni gli rispondono sempre con “bro” e luca non risponde mai così lol - sottovanni : almeno falso mi risponde sangiovanni prende esempio - Valdarnopost : #SanGiovanni Podere Rota, la Regione risponde al Comune: “Dal 10 settembre inizia l’iter per individuare il respons… -

Ultime Notizie dalla rete : Sangiovanni risponde Fedez, Lamborghini e Sangiovanni, l'Italia riparte dai tormentoni pop Altro agguerritissimo è Sangiovanni con 'Malibu'. Il diciottenne vicentino è arrivato secondo ad '... Gli risponde per le rime Aka7even , altro finalista del talent della De Filippi . 'Loca' è stata ...

Sangiovanni, Battiti live 2021/ Gregoraci gli dà del monello, lui si imbarazza e... 'Quattro milioni di ascoltatori al mese? Dico solo grazie mille', continua Sangiovanni. Il cantante si gode l'applauso dei fan e risponde alle domande. 'Il rosa è il mio colore preferito perché ci ...

