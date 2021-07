Sangiovanni | nel video ufficiale del singolo “Malibu” c’è anche Giulia Stabile

(Di venerdì 23 luglio 2021): da oggi 23 luglio è on line ilclipdi “”, nel quale apparela vincitrice dell’ultima edizione di “Amici” e fidanzata dell’artista. hit estiva che ha conseguito questi clamorosi successi:finora più venduto del 2021, certificato quadruplo disco di platino in Italia e disco d’oro in Svizzera., disponibile da oggi ildi “”che vede la partecipazione diFinalmente è ...

sangiullare2 : @Mestanaccount1 'state nel vostro' sempre voi che invece di seguire chi cazzo vi piace passate la vostra giornata a… - MondoTV241 : Sangiovanni, fuori il videoclip di 'Malibu' nel quale c'è anche Giulia Stabile (VIDEO) #sangiovanni #amicic20… - TamaraR69846808 : RT @sorridimigiu: grazie a giulia e sangiovanni che ancora una volta hanno cercato di trasportarci nel loro mondo, riuscendoci perfettament… - adalbertomedori : RT @sorridimigiu: grazie a giulia e sangiovanni che ancora una volta hanno cercato di trasportarci nel loro mondo, riuscendoci perfettament… - sorridimigiu : grazie a giulia e sangiovanni che ancora una volta hanno cercato di trasportarci nel loro mondo, riuscendoci perfet… -

Che poi, strano: che significa? Quello che più colpisce di, 18 anni, è questo suo ... Ecco, la sua trasversalità non si ascolta solo nelle sue canzoni, ma anchesuo modo di essere. Può ...@amicifanp4ge Voto nei commenti😉 ##malibu #battitilive malibu -frattempocerca anche di essere presente per il suo pubblico, come dimostrano le sue ...E' on line il videoclip ufficiale del singolo di Sangiovanni Malibu. Girato da Late Milk vede la partecipazione straordinaria di Giulia Stabile.