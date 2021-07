“Saman? C’è speranza che sia viva”: le rivelazioni shock del testimone (Di venerdì 23 luglio 2021) Le ricerche per ritrovare le spoglie di Saman procedono, ma sono state finora inconcludenti. Che sia ancora viva? L’opinione di un noto teste. Saman Abbas (Twitter)La vita della giovane Saman Abbas potrebbe non essere stata spezzata con la complice e cinica brutalità della sua famiglia. Difficile poter immaginare un lieto fine per la ragazza di origini pakistane scomparsa lo scorso 29 Aprile, in seguito alla manifesta opposizione al matrimonio combinato dai suoi genitori. Probabilmente, non sarebbe comunque indicato, considerate le condizioni nelle quali la giovane sarebbe in tal caso trattenuta, in ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 luglio 2021) Le ricerche per ritrovare le spoglie diprocedono, ma sono state finora inconcludenti. Che sia ancora? L’opinione di un noto teste.Abbas (Twitter)La vita della giovaneAbbas potrebbe non essere stata spezzata con la complice e cinica brutalità della sua famiglia. Difficile poter immaginare un lieto fine per la ragazza di origini pakistane scomparsa lo scorso 29 Aprile, in seguito alla manifesta opposizione al matrimonio combinato dai suoi genitori. Probabilmente, non sarebbe comunque indicato, considerate le condizioni nelle quali la giovane sarebbe in tal caso trattenuta, in ...

