Saman Abbas | il fidanzato | ' Ho ancora la speranza che sia viva'

'Ho ancora la speranza chesia viva '. Sono queste le parole del giovane fidanzato di, la 18enne pachistana scomparsa da Novellara, nella Bassa Reggiana. La giovane si presume sia stata uccisa dalla famiglia dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Leggi anche > '...commenta Il fidanzato di, la 18enne pakistana scomparsa da oltre due mesi e che si presume essere stata ammazzata dalla famiglia a Novellara, nella Bassa Reggiana, ha affermato di credere ancora in una soluzione ...«Ho ancora la speranza che Saman sia viva. Sono un po' agitato, ma sono pronto a raccontare tutto quello che so». Lo ha detto fuori dal tribunale di Reggio Emilia a pochi ...Il ragazzo di 21 anni oggi in tribunale per raccontare la sua versione. L'avvocato: "Il Pakistan protegga la sua famiglia" ...