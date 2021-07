Salvini vaccinato | esperti in coro | “Bravo | buon esempio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 luglio 2021) Matteosi vaccina contro ilnavirus? “Un”. La decisione del leader della Lega, che oggi a Milano ha ricevuto il vaccino contro il covid, non passa ovviamente inosservata, in un momento particolare caratterizzato dal varo del Green Pass. Il vaccino “io l’ho fatto non perché me lo ha imposto qualcuno ma per libera scelta. I vaccini salvano la vita, invito tutti a mettersi in sicurezza. Non costringo nessuno, ma se qualcuno mi vuole convincere che i bimbi di 12 anni bisogna vaccinarli per andare a scuola non mi convincerà mai”, ha dettoa Macerata. “Si può non essere ...