Salvini vaccinato, Burioni lo ringrazia: “Ha dato buon esempio” (Di venerdì 23 luglio 2021) Roberto Burioni ringrazia Matteo Salvini per essersi vaccinato contro il covid e aver “dato il buon esempio”. Il virologo commenta su Twitter la notizia del leader leghista che si è sottoposto al vaccino. “Si può non essere d’accordo con Matteo Salvini, ma è il leader di un grande partito e il riferimento per molti cittadini. Lo ringrazio di cuore per avere dato il buon esempio in questa lotta comune contro il virus per riconquistare tutti insieme la libertà”, dice Burioni, docente ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) RobertoMatteoper essersicontro il covid e aver “il”. Il virologo commenta su Twitter la notizia del leader leghista che si è sottoposto al vaccino. “Si può non essere d’accordo con Matteo, ma è il leader di un grande partito e il riferimento per molti cittadini. Lo ringrazio di cuore per avereilin questa lotta comune contro il virus per riconquistare tutti insieme la libertà”, dice, docente ...

Advertising

TgLa7 : Il leader della Lega Matteo #Salvini si è #vaccinato stamane a Milano - repubblica : ?? Salvini, risolto il giallo social della foto col Qr Code: il leader della Lega si e' vaccinato stamattina a Milano - HuffPostItalia : Matteo Salvini il figliol prodigo. Si è vaccinato stamattina a Milano - bimbo_kinder : E ora che #Salvini è vaccinato aspettiamo che diventi adulto - simonefabbrix : #Salvini si è #vaccinato stamattina invece che a fine agosto come aveva detto. Ma non pensate subito male, non ha s… -