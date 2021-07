Salvini: "Sotto i 40 anni non devono vaccinarsi". Burioni: "Mette in pericolo gli italiani" (Di venerdì 23 luglio 2021) Botta e risposta tra Salvini e Burioni sulla somministrazione del vaccino anti-Covid alle fasce d’età più giovani. “L’obiettivo di tutti, mio come di Draghi, è salvare vite, proteggere gli italiani, la loro salute, il loro lavoro, la loro libertà. Fondamentale Mettere in sicurezza i più anziani, i nostri genitori e i nostri nonni, senza penalizzare, rinchiudere o multare i figli e i nipoti. Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, che invitano alla prudenza sui vaccini per i minorenni, invitano forse a morire? Per fortuna no”. A scriverlo su Twitter è il leader della Lega Matteo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Botta e risposta trasulla somministrazione del vaccino anti-Covid alle fasce d’età più giovani. “L’obiettivo di tutti, mio come di Draghi, è salvare vite, proteggere gli, la loro salute, il loro lavoro, la loro libertà. Fondamentalere in sicurezza i più anziani, i nostri genitori e i nostri nonni, senza penalizzare, rinchiudere o multare i figli e i nipoti. Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, che invitano alla prudenza sui vaccini per i minorenni, invitano forse a morire? Per fortuna no”. A scriverlo su Twitter è il leader della Lega Matteo ...

Advertising

RobertoBurioni : Chi afferma che le persone sotto i 40 anni non devono vaccinarsi mette in pericolo gli italiani, la loro salute, il… - borghi_claudio : *POSIZIONE LEGA SU VACCINAZIONI #NoGreenPass* Salvini oggi su 'Repubblica' indica tre fasce di età: Sotto i 40 anni… - borghi_claudio : Salvini in pieno sotto attacco ma a qualcuno non va ancora bene perché 'eh ma doveva spiegare meglio' eh ma Toti eh… - italianelcuore3 : Salvini: 'Sotto i 40 anni non devono vaccinarsi'. Burioni: 'Mette in pericolo gli italiani' ???? MA QUANDO CAZZO TI A… - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Salvini: 'Sotto i 40 anni non devono vaccinarsi'. Burioni: 'Mette in pericolo gli italiani' -