Salvini si è vaccinato contro il Covid questa mattina a Milano Dopo diversi rinvii il Capitano ha fatto la prima dose

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il leader della Lega Matteo, si èil. Un indizio era comparso in una foto sui social scattata, a quanto si apprende, subitola somministrazione del vaccinoil(qui il post): nell’immagine compare il QR code stampato sul certificato di vaccinazione. Il leader leghista, come spiegato nei giorni scorsi, aveva una prenotazione precedente per il vaccino fissata per il 28 giugno che ...

TgLa7 : Il leader della Lega Matteo #Salvini si è #vaccinato stamane a Milano

Il 22 luglio risultavail 52,83 per cento della popolazione. I più giovani sembrano voler ... e Matteo, leader della Lega, partito di estrema destra che fa parte della maggioranza, ha ...Il leader della Lega Matteosi èstamattina a Milano. Un indizio era comparso in una foto sui social scattata, a quanto si apprende, subito dopo la somministrazione del vaccino contro il Covid: nell'immagine ...In una nota di fuoco Legambiente Sicilia e Wwf esprimono il loro “profondo sconcerto nel vedere ancora una volta l’Assemblea Regionale Siciliana favorire gli interessi dell’abusivismo edilizio" dopo l ...Matteo Salvini si è vaccinato questa mattina al centro allestito alla Fabbrica del Vapore a Milano. Lo confermano fonti di via Bellerio. Il leader della Lega in mattinata ha postato sui suoi profili s ...