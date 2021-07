Salvini si è vaccinato a Milano Così pone fine alle troppe speculazioni da parte della sinistra

(Di venerdì 23 luglio 2021) Matteosi èquesta mattina a. E’ quanto trapela da fonti del partito. Questa mattina, il leaderLega ha postato sui social una foto con il caffè, in cui si nota un qr code sanitario, su foglioregione Lombardia, stampato su un foglio poggiato sul tavolino. Il leaderLega ha evitato per ora di postare la fotovaccinazione o di fornire dettagli su quale sia il vaccino che gli è stato inoculato. Dai commenti al post del caffè si evince una profonda delusione dei suoi followers, che gli rimproverano di essersi piegato al volere ...

'Io mi sono vaccinato appena possibile, ho partecipato immediatamente alla campagna vaccinale', ha ... Legittimamente possono esserci posizioni diverse, Salvini non ha mai detto non vaccinatevi, ha ... Matteo Salvini si è iniettato il vaccino. Il leader della Lega si è vaccinato stamane a Milano. Un indizio era comparso in una foto sui social scattata, a quanto si ...