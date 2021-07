Salvini si è fatto la prima dose di vaccino anti-Covid (Di venerdì 23 luglio 2021) Covid, il leader della Lega Matteo Salvini si è vaccinato a Milano Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è vaccinato contro il Covid a Milano. Secondo quanto apprende l’Agi da fonti qualificate, l’ex ministro dell’Interno si è sottoposto alla somministrazione della prima dose del siero anti-Coronavirus. Notizia in aggiornamento DALL’ITALIA E NEL MONDO TUTTI I NUMERI SUL Covid NEL MONDO Leggi su tpi (Di venerdì 23 luglio 2021), il leader della Lega Matteosi è vaccinato a Milano Il leader della Lega, Matteo, si è vaccinato contro ila Milano. Secondo quanto apprende l’Agi da fonti qualificate, l’ex ministro dell’Interno si è sottoposto alla somministrazione delladel siero-Coronavirus. Notizia in aggiornamento DALL’ITALIA E NEL MONDO TUTTI I NUMERI SULNEL MONDO

Advertising

borghi_claudio : Fra cinque minuti in diretta a @RadioRadioWeb Io so che molti non saranno contenti ma credetemi noi (ma soprattutt… - lucianonobili : Si può cortesemente sapere se Giuseppe #Conte si e vaccinato? Quando lo ha fatto? Ha rispettato le procedure della… - AndreaOrlandosp : Trovo divertente e curioso il fatto che Salvini faccia chiedere a me da alcuni suoi parlamentari il perché della no… - Barbiero : Salvini ha fatto un tweet di incoraggiamento per gli atleti #azzurri ai #giochiolimpici . Bisogna ricorrere ai ripa… - Zenone44630814 : RT @AlRobecchi: Oggi Salvini va a Macerata, dove un iscritto al suo partito compì una tentata strage di migranti. Forse andrà a dire che un… -