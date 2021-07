(Di venerdì 23 luglio 2021) Giorni duri per il populismo della Lega, dopo aver in diverse occasioni annunciato che non avrebbe mai ceduto sul green pass ecco che Matteoha lasciato campo al governo. E dunque dal 6 agosto varrà il green pass. Il leader del carroccio si è dunque dilettato nell’ennesimo valzer, da no-vax è passato a sì certificato di vaccinazione. Come se ancora sentisse forte sul volto il colpo da ko tecnico di Marioci ha provato anche a riconquistare il suo elettorato, deluso dalla sua scarsa fermezza. Ma i commenti sotto i post sono stati impietosi. Qualcuno gli ricorda che il sodalizio giverde era ...

Tigre_E632 : RT @neXtquotidiano: Salvini risponde allo "schiaffo" di Draghi sui vaccini e viene sommerso da quelli dei suoi seguaci

non è un no vax, ha invitato alla prudenza. In questi tempi è facile ricadere in ... E alla domanda se si rompa 'l'asse FI - Lega sul Covid' Gelmini: "Ma no, non si rompe niente e ...L'obiettivo è salvare vite,fa yoga eall'attacco di DraghiSalvini ci ha provato anche a riconquistare il suo elettorato, deluso dalla sua scarsa fermezza. Ma i commenti sotto i post sono stati impietosi. Qualcuno gli ricorda che il sodal ...Scatterà dal 6 agosto per accedere a molti servizi, come i ristoranti al chiuso, eventi, piscine, palestre e concorsi pubblici. Per ora restano fuori scuola, trasporto e lavoro; il premier: “Affronter ...