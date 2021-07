Salvini è il Sartana della politica (Di venerdì 23 luglio 2021) C’era una vecchia barzelletta, niente di speciale eh, in cui il protagonista tirava per le lunghe, atteggiandosi a duro e inflessibile, la richiesta di mostrare il biglietto del bus al controllore, ripetendo che lui (quando la sentii io si chiamava Sartana, in omaggio a un duro cinematografico anni settanta) non pagava, con la frase ripetuta, appunto, “Sartana non paga”. E poi finiva, la barzelletta, con una rivelazione improvvisa e disarmante: Sartana non paga perché ha la tessera. Ripetiamo, come barzelletta non è niente di speciale, o meglio, è tutta affidata alla recitazione, in cui uno bravo a mettere in caricatura la fiera durezza ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 luglio 2021) C’era una vecchia barzelletta, niente di speciale eh, in cui il protagonista tirava per le lunghe, atteggiandosi a duro e inflessibile, la richiesta di mostrare il biglietto del bus al controllore, ripetendo che lui (quando la sentii io si chiamava, in omaggio a un duro cinematografico anni settanta) non pagava, con la frase ripetuta, appunto, “non paga”. E poi finiva, la barzelletta, con una rivelazione improvvisa e disarmante:non paga perché ha la tessera. Ripetiamo, come barzelletta non è niente di speciale, o meglio, è tutta affidata alla recitazione, in cui uno bravo a mettere in caricatura la fiera durezza ...

