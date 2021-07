Salernitana | nuovo innesto in difesa | ha firmato il norvegese Strandberg

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Stefan Stranberg è uncalciatore della. Il 31enne difensoresi è legato al club granata sottoscrivendo un accordo annuale con rinnovo automatico di un altro anno al verificarsi di determinate condizioni sportive. L’atleta ha già militato in Italia, indossando la casacca del Trapani. Era svincolato, dopo l’esperienza in Russia con l’Ural. Nel 2013 si guadagnò il bronzo con la sua nazionale, in occasione dei campionati europei under 21 in Israele. L'articolo proviene da Anteprima24.it.