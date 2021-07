Salernitana | Fella in prestito al Palermo | il comunicato ufficiale

(Di venerdì 23 luglio 2021) Laufficializza un’altra uscita dopo quella di Kupisz: Giuseppe, attaccante classe 1993, si trasferisce alLaopera sul mercato per sistemare la formazione di Castori. Dopo l’acquisto di Strandberg,la cessione indell’attaccante Giuseppeal: aveva realizzato una doppietta nella prima amichevole contro il Foligno. «L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con ilF.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di ...

...per primo Lacomunica ufficialmente la cessione al Palerm o, in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, dell'attaccante classe '93 GiuseppeIl Palermo comunica di aver acquisito dallale prestazioni dell'attaccante Giuseppe. Il giocatore arriva in rosanero con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto. A Giuseppe il miglior in bocca al lupo da parte ...Il Palermo comunica di aver acquisito dalla Salernitana le prestazioni dell'attaccante Giuseppe Fella. Il giocatore arriva in rosanero con la formula del prestito annuale con diritto di ...Il Palermo comunica di aver acquisito dalla Salernitana le prestazioni dell’attaccante Giuseppe Fella. Il giocatore arriva in rosanero con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto. A Gi ...