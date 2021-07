(Di venerdì 23 luglio 2021) “Suila mia opinione è sempre che se il governo attraverso ildesse apertura e finanziasse secondo me è un”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppea margine della presentazione delper la rigenerazione dell’area dell’Ex Macello vincitore di Reinventing Cities. bla/pc/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

Greenpeace_ITA : ????Crisi climatica: manca una visione. Ne parliamo stasera al #SiciliAmbiente @FSiciliAmbiente alle 19 alla Sala 2 s… - museiincomune : Bacino di fontana in marmo con intaglio di girali di acanto e tralci di vite, seconda metà I secolo a.C., Sala Cald… - WeCinema : Direttamente da #Cannes74 'Marx può aspettare' di #MarcoBellocchio; 'I Croods 2' per i più piccoli e famiglie; 'Pen… - miagmarsuren : RT @petunianelsole: Il sindaco Sala ha detto di aver parlato con il direttore generale di Atm (l'azienda di trasporti milanesi) che present… - ItaliaNotizie24 : Sala: “Con fondi Pnrr riaprire Navigli buon progetto” -

Ultime Notizie dalla rete : Sala Con

'Ci sono stranieri tra il pubblico? Dovreste andarvene, non solo da questama dal paese. ... forse oltre al microchipil vaccino gli è stata iniettata anche l'abilità di viaggiare nel tempo) e ...Un nuovo pezzo di città300mila visitatori all'anno, 30mila posti di lavoro per 500 milioni di ... "La finanza e l'Europa hanno scelto il green " ha ricordato il sindaco Beppe". E a Milano la ...È tardi. La piccola muore dopo quattro giorni di tormento, da sola, nella sala di terapia intensiva, dove l'ho conosciuta e ho imparato ad amarla, con il suo corpicino disseminato di tubi. In quei ...Imperia. Si è svolto il 22 luglio, alle 17:30, ad Imperia, l’incontro con l’artista internazionale Stefano Faravelli, organizzato dal Consorzio Mete di Liguria. Il consorzio tutto al femminile, che si ...