Russia, Banca centrale alza tassi al 6,5% con l’aumento maggiore dal 2014 (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – La Banca centrale russa ha aumentato i tassi di riferimento di 100 punti base – il singolo aumento maggiore dalla fine del 2014 – portando così il costo del denaro al 6,5%. Una decisione attesa dagli analisti e che rappresenta il quarto aumento consecutivo (il mese scorso era stato di 50 punti base). La Bank of Russia continua a segnalare un’inflazione troppo alta e vede ulteriori aumenti dei tassi possibili. Secondo le sue stime, l’economia russa ha raggiunto il livello pre-pandemia nel secondo trimestre del 2021. “Il contributo dei fattori inflazionistici ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Larussa ha aumentato idi riferimento di 100 punti base – il singolo aumentodalla fine del– portando così il costo del denaro al 6,5%. Una decisione attesa dagli analisti e che rappresenta il quarto aumento consecutivo (il mese scorso era stato di 50 punti base). La Bank ofcontinua a segnalare un’inflazione troppo alta e vede ulteriori aumenti deipossibili. Secondo le sue stime, l’economia russa ha raggiunto il livello pre-pandemia nel secondo trimestre del 2021. “Il contributo dei fattori inflazionistici ...

