Rui Patricio si presenta ' posso aiutare la Roma'

(Di venerdì 23 luglio 2021) "Sono orgoglioso dell'interesse della, tutti sanno la grandezza di questo club e per quali titoli lotta. E' un orgoglio rapre questa squadra, sono qui per dare il mio contributo", lo ha ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? LIVE | La conferenza stampa di presentazione di Rui Patricio - OfficialASRoma : Una delle due ragazze ritrovate era inclusa nel video di presentazione del nostro nuovo portiere Rui Patricio. Dif… - WickedS31207283 : RT @OfficialASRoma: ?? LIVE | La conferenza stampa di presentazione di Rui Patricio - sportface2016 : #Roma, #RuiPatricio si presenta: 'Qui per l'importanza del club e perché c'è #Mourinho' - massi19731 : RT @OfficialASRoma: ?? LIVE | La conferenza stampa di presentazione di Rui Patricio -

Ultime Notizie dalla rete : Rui Patricio

E' un orgoglio rappresentare questa squadra, sono qui per dare il mio contributo", lo ha dettoin conferenza stampa nel giorno della sua presentazione dopo lo sbarco nella Capitale. Poi ...ROMA - È il giorno di. Il portiere giallorosso, prelevato dal Wolverhampton per 11,5 milioni di euro più bonus, oggi è stato presentato in conferenza stampa.“Sono orgoglioso dell’interesse della Roma, tutti sanno la grandezza di questo club e per quali titoli lotta. È un orgoglio rappresentare questa squadra, sono qui per dare il mio contributo”. Queste l ...Roma, le parole del general manager Tiago Pinto: "Arrabbiato con Rui Patricio per anni perché lui era allo Sporting e io al Benfica" ...