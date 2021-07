Rugby | si spegne Tito Lupini | l' ex azzurro aveva 65 anni

(Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo Massimo Cuttitta un altro pilone passa la palla, spinto indietro nella mischia più terribile del Covid.Emilioè morto oggi a Johannesburg, in Sudafrica, dov'era nato e dove viveva ...

Advertising

Gazzetta_it : Rugby, si spegne Emilio #Lupini: l'ex azzurro aveva 65 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby spegne

La Gazzetta dello Sport

CONDOTTIERO ? Lupini è stato il condottiero dellaRovigo due volte campione d'Italia (1988, 1990) e altre due finalista (1989, 1992) all'inizio dell'era play - off del campionato. Era la ...L' Italia Under 20 arriva un'altra volta a un passo dalla storia. All'Arms Park di Cardiff nella 4ª giornata dei Sei Nazioni di categoria perde 30 - 23 (mete 4 - 3) contro l'Irlanda campione in carica,...