Rt | Italia 1 | 26 Incidenza | 41 casi ogni centomila abitanti Indice di trasmissibilita corona virus Diciotto regioni a rischio moderato

Tg3web : Si moltiplicano in tutta Italia i focolai di covid legati agli assembramenti per gli Europei di calcio, con una for… - 24emilia : Covid. In Italia l’indice Rt schizza a quota 1.26, raddoppia l'incidenza di nuovi casi - Adnkronos : #Covid, in Italia salgono Rt e incidenza: la #varianteDelta è ormai prevalente. I dati del monitoraggio Iss. - globalistIT : - Italia_Notizie : Coronavirus, forte aumento dell’indice Rt e dell’incidenza nell’ultima settimana: schizzano a 1,26 e 41. Ecco il mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Incidenza

Forte aumento dell'che passa questa settimana a 41 casi per 100 mila abitanti (i dati ... La circolazione della variante Delta è in aumento ined è ormai prevalente. Questa variante sta ...Green Pass obbligatorio indopo la prima dose, come ottenerlo Come funziona il nuovo Green ... Per rimanere in zona bianca, le Regioni devono avere un'settimanale dei contagi inferiore ...Impennata anche dell’incidenza settimanale, che schizza da 19 a a 40 casi per centomila abitanti. L'Iss: "Contagi sotto controllo" ...In Australia situazione da "emergenza nazionale", in Brasile ancora 50mila contagi al giorno, a Tokyo casi in aumento ...