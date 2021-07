Rovella: «Juve? Non mi ha distratto, penso solo al Genoa» (Di venerdì 23 luglio 2021) Nicolò Rovella parla del suo futuro e della possibilità di arrivare subito alla Juventus: ecco le parole del centrocampista Nicolò Rovella ha parlato al Secolo XIX del suo futuro: il centrocampista svela il suo futuro con la possibilità Juve sin da subito. Le sue parole. «Il passaggio alla Juve mi ha distratto? No. Certo è stato un passaggio molto importante per la mia carriera. Ma io sono totalmente concentrato sul Genoa, a cui devo tanto. penso solo al Genoa, quello che sarà il futuro ora non conta». TUTTE LE ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Nicolòparla del suo futuro e della possibilità di arrivare subito allantus: ecco le parole del centrocampista Nicolòha parlato al Secolo XIX del suo futuro: il centrocampista svela il suo futuro con la possibilitàsin da subito. Le sue parole. «Il passaggio allami ha? No. Certo è stato un passaggio molto importante per la mia carriera. Ma io sono totalmente concentrato sul, a cui devo tanto.al, quello che sarà il futuro ora non conta». TUTTE LE ...

