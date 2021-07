Rosalinda Cannavò vittima degli haters | Stefano De Martino ammette tutto | La scelta di Giulia Salemi (Di venerdì 23 luglio 2021) Rosalinda Cannavò ha dovuto fare i conti con gli haters e non è mancata l’inedita confessione di Stefano De Martino su Maria De Filippi. Rosalinda Cannavò purtroppo è stata vittima degli haters della rete, che hanno criticato non solo il suo aspetto fisico, ma hanno anche invitato il suo fidanzato a lasciarla perchè non sarebbe L'articolo Rosalinda Cannavò vittima degli haters Stefano De Martino ... Leggi su chedonna (Di venerdì 23 luglio 2021)ha dovuto fare i conti con glie non è mancata l’inedita confessione diDesu Maria De Filippi.purtroppo è statadella rete, che hanno criticato non solo il suo aspetto fisico, ma hanno anche invitato il suo fidanzato a lasciarla perchè non sarebbe L'articoloDe...

Advertising

GabyBishopdeluc : RT @qgrcannavo: Rosalinda Cannavò si mostra in bikini: fisico mozzafiato al mare, ma non mancano le polemiche. ??: - qgrcannavo : ?? | Rosalinda Cannavò super sexy in bikini, duro attacco agli hater - FOTO ??: - Zicutake : Rosalinda Cannavò super sexy in bikini, duro attacco agli hater - FOTO - blackXf7 : RT @qgrcannavo: Rosalinda Cannavò si mostra in bikini: fisico mozzafiato al mare, ma non mancano le polemiche. ??: - qgrcannavo : Rosalinda Cannavò si mostra in bikini: fisico mozzafiato al mare, ma non mancano le polemiche. ??: -