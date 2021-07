Ronaldo Juventus, “Sportmediaset”: intreccio con Mbappè e Real Madrid (Di venerdì 23 luglio 2021) Ronaldo Juventus – Da settimane ormai tiene banco il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Di fatto le voci di una sua possibile permanenza e quelle di un addio imminente sono davvero tante. L’ultima indiscrezione però sembra spaventare i tifosi bianconeri, che in questi giorni pensavano che la permanenza di CR7 fosse quasi certa. Ronaldo Juventus, possibile affondo del PSG Nelle ultime ore si registra un’accelerata del Real Madrid per Mbappè e questo potrebbe essere il preludio di un giro incredibile di attaccanti. Infatti ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 23 luglio 2021)– Da settimane ormai tiene banco il futuro di Cristianoalla. Di fatto le voci di una sua possibile permanenza e quelle di un addio imminente sono davvero tante. L’ultima indiscrezione però sembra spaventare i tifosi bianconeri, che in questi giorni pensavano che la permanenza di CR7 fosse quasi certa., possibile affondo del PSG Nelle ultime ore si registra un’accelerata delpere questo potrebbe essere il preludio di un giro incredibile di attaccanti. Infatti ...

Advertising

Gazzetta_it : Ronaldo alla Juve: arrivo e resto. Per vincere #CR7 - JuventusTV : Accadde oggi, 2020 ??? Doppio @Cristiano contro la Lazio ???? On demand, qui ?? - calciomercatoit : ?? #Juventus - Situazione #Griezmann: gli scenari sul francese - anrosgorm___ : RT @TimelineCR7: ??| Cristiano Ronaldo in 21/22 Juventus away kit. - loreberli : Mi domando come faccia Cristiano Ronaldo a prendere 31 milioni l'anno dalla Juventus e non aver ancora comprato una Fiat panda -