Roma | Zaniolo è diventato papà | saltato l’allenamento del mattino

(Di venerdì 23 luglio 2021) Nicolò. L’ex compagna Sara Scaperrotta infatti, nella mattinata di venerdì 23 luglio, ha dato alla luce Tommaso. Per questo motivo il calciatore hadel, naturalmente con l’autorizzazione da parte della, ed è andato ad incontrare il suo primo figlio. Nei giorni scorsi, Sara Scaperrotta aveva spiegato sui social: “Tommaso è frutto dell’amore di due persone, è stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa. Poi qualcosa è cambiato e mi sono trovata ...

Advertising

Marylena_88 : RT @sportface2016: #Roma, Nicolò #Zaniolo è diventato papà - clarinsolia : Dai, #Zaniolo ha lasciato l'allenamento per assistere alla nascita del figlio? Quindi la gente parla senza sapere d… - rep_roma : È nato Tommaso Zaniolo, il primo figlio del giocatore della Roma [di Francesca Ferrazza] [aggiornamento delle 11:51] - sportface2016 : #Roma, Nicolò #Zaniolo è diventato papà - LaRomanBomber : RT @LAROMA24: ?????? ??Nel dettaglio la seduta mattutina della #ASRoma a #Trigoria, colloquio #Mourinho-#TiagoPinto ?Out #Veretout e #Zanio… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Zaniolo

- 'Mi sono sentito con Nicco, mi aveva scritto durante l'Europeo. Mi aveva detto che non ... Può essere il suo anno e se è così lo sarà anche per la'.... titolari al minimo e giovani al potere LA CENA, cena di squadra e relax al centro sportivo NUOVA STAGIONE Nzonzi torna a, è nato il figlio diUn addio che ha lasciato degli ...Roma, Nicolò Zaniolo è diventato papà. Per questo il calciatore ha saltato l'allenamento del mattino, con l'autorizzazione del club.Questa mattina è nato Tommaso, il figlio di Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta. Il calciatore questa mattina non era presente all’allenamento a Trigoria per un permesso ...