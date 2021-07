Roma | Rui Patricio si presenta | “Sono in un grande club | voglio fare bene”

Advertising

SkySport : Roma, Rui Patricio si presenta: 'Orgoglioso della chiamata di Mourinho. Qui per vincere' #SkyCalciomercato… - DiMarzio : #Roma, le parole di #RuiPatricio nella conferenza stampa di presentazione - ReTwitStorm_ita : Roma, Rui #Patricio e il ‘#Fantasma’ di #Alisson: la #Risposta del #Portoghese - Gazzetta_it : Roma, Rui Patricio: 'Sono qui per Mourinho. Capirò presto cosa vuole' - RAttivo : La cosa più importante che deve fare un portiere,dialogare con la difesa…dopo anni finalmente un po’ di personalità… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Rui

Il portiere portoghesePatricio, nuovo acquisto della, si presenta: le sue parole in conferenza stampa tra Mourinho e l'eredità di AlissonIl nuovo portiere dellaPatricio è stato presentato quest'oggi in conferenza stampa. Il portoghese non ha nascosto di 'essere orgoglioso dell'interesse dellaper me. Tutti conoscono la grandezza del club: è ...ConPatricio, laproverà a risolvere il problema del portiere, che ha dalla cessione di Alisson. Questa responsabilità non lo preoccupa: "Non è una motivazione né una preoccupazione. Tutti i ...Calciomercato Roma, oggi c'è stata la presentazione di Rui Patricio: il portiere, emozionato, s'è detto "orgoglioso di essere qui".Il portoghese Rui Patricio, nuovo acquisto della Roma, si presenta: le sue parole in conferenza stampa tra Mourinho e l'eredità di Alisson ...