Roma, Mourinho ha già vinto il suo primo ‘trofeo’ in giallorosso (Di venerdì 23 luglio 2021) José Mourinho ha già avuto il primo riconoscimento in quel di Roma. Il tutto arriva dalle parole del suo portiere, Rui Patricio. I tifosi della Roma già sono innamorati di José Mourinho. E come potrebbe essere diversamente, considerando anche quello che è il palmares dell’allenatore portoghese, che ha vinto tanto in carriera ma che ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 23 luglio 2021) Joséha già avuto ilriconoscimento in quel di. Il tutto arriva dalle parole del suo portiere, Rui Patricio. I tifosi dellagià sono innamorati di José. E come potrebbe essere diversamente, considerando anche quello che è il palmares dell’allenatore portoghese, che hatanto in carriera ma che ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Glongari : Colloquio pre partita tra #Mourinho e #TiagoPinto. Alle 19.30 su @tvdellosport il calcio d’inizio di #Triestina-… - repubblica : Roma, le due verità di Rui Patricio: 'Qui perché c'è Mourinho e per vincere' - FG08_ : RT @AweSimo8: La Roma di Mourinho è riuscita a fare 1 gol alla Triestina in 90 minuti La Lazio di Sarri ha fatto 1 gol alla Triestina in 2… - Robert12080824 : @DefMaybeDiego Lazio Verona 1 2 Roma Verona 3 1 Roma > Lazio Mourinho > Sarri niente da aggiungere. - RepAsRoma : Roma, le due verità di Rui Patricio: 'Qui perché c'è Mourinho e per vincere' -