Roma | Mkhitaryan | “Avevo offerte dall’Italia e dall’estero | ma credo nel progetto”

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 luglio 2021) “Sono rimasto perché ho creduto neldi questa società, mi è piaciuto fin dal primo giorno. Qui mi trovo bene, mi piacciono la squadra e la città.che possiamo vincere qualcosa coi giallorossi. Ho avuto, ma ho scelto di restare e sono contento. Chi mi voleva? Non posso dirlo”. Queste le dichiarazioni di Henrikhche ha commentato ai microfoni di Sky Sport il recente prolungamento di un anno del contratto che lo legherà allafino al 2022. Per l’armeno quindici gol in quarantatré presenze nell’ultima stagione. ...