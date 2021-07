Roma, le ultime da Trigoria: si ferma Veretout. Zaniolo assente per la nascita del figlio (Di venerdì 23 luglio 2021) La Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria in vista dell’inizio ufficiale della stagione: Veretout si è fermato mentre Zaniolo assente giustificato Dopo la giornata di riposo la Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria agli ordini di José Mourinho. Assenti sia Jordan Veretout che Nicolò Zaniolo. Il centrocampista francese ha accusato un fastidio al quadricipite destro e servirà quindi ancora un po’ di tempo per rivederlo nuovamente a disposizione dello Special One. Zaniolo assente – ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Laè tornata ad allenarsi oggi ain vista dell’inizio ufficiale della stagione:si èto mentregiustificato Dopo la giornata di riposo laè tornata ad allenarsi oggi aagli ordini di José Mourinho. Assenti sia Jordanche Nicolò. Il centrocampista francese ha accusato un fastidio al quadricipite destro e servirà quindi ancora un po’ di tempo per rivederlo nuovamente a disposizione dello Special One.– ...

