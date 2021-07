Roma, aumentata a 4.000 capienza pubblico per amichevole contro il Debrecen (Di venerdì 23 luglio 2021) Buone notizie per i tifosi della Roma: la società ha infatti comunicato che in occasione dell’amichevole di domenica 25 luglio contro il Debrecen allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, il numero di tifosi che possono assistere alla partita è stato aumentato da 1.000 a 4.000 persone. “L’organizzazione dell’evento ha reso noto che il numero dei biglietti disponibili per la sfida amichevole tra Roma e Debreceni è stato esteso a un totale di 4.000”, si legge nella nota apparsa sul sito web dei giallorossi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Buone notizie per i tifosi della: la società ha infatti comunicato che in occasione dell’di domenica 25 luglioilallo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, il numero di tifosi che possono assistere alla partita è stato aumentato da 1.000 a 4.000 persone. “L’organizzazione dell’evento ha reso noto che il numero dei biglietti disponibili per la sfidatrai è stato esteso a un totale di 4.000”, si legge nella nota apparsa sul sito web dei giallorossi. SportFace.

