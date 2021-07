Rohan Taylor | l’allenatore del Nuoto Australiano è fiducioso

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 luglio 2021)della Nazionale Australiana diprevede molte medaglie per la sua squadra a Tokyo 2020. Nato in Australia ma cresciuto in Americaha conosciuto a fondo i segreti delAmericano e lo ha riportato nel suo metodo di insegnamento ai giovani nuotatori. Alle Olimpiadi questo allenamento intensivo potrebbe rivelarsi cruciale per conquistare nuove medaglie. Le speranze dovranno quindi diventare convinzioni. Beth Dobbin: la velocista più umile di Tokyo 2020...